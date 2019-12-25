Смольный: средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась до 76 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге в 2021 году составила 76 тысяч рублей. Такую цифру на заседании правительства назвал председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.
То есть реальная (на руки) зарплата в среднем по городу составляет 66,1 тысячу рублей.
В докладе Москаленко также отметил, что средняя номинальная зарплата по России составляет 56,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, какую зарплату готовы предложить флористам на Северо-Западе.
Фото: Piter.tv
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