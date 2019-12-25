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Смольный: средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась до 76 тысяч рублей
Сегодня, 11:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Смольный: средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась до 76 тысяч рублей

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Средняя номинальная зарплата по России составляет 56,5 тысячи рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге в 2021 году составила 76 тысяч рублей. Такую цифру на заседании правительства назвал председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

То есть реальная (на руки) зарплата в среднем по городу составляет 66,1 тысячу рублей.

В докладе Москаленко также отметил, что средняя номинальная зарплата по России составляет 56,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, какую зарплату готовы предложить флористам на Северо-Западе.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, зарплата, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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