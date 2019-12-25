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Стало известно, какую зарплату готовы предложить флористам на Северо-Западе
Сегодня, 9:30
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Стало известно, какую зарплату готовы предложить флористам на Северо-Западе

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Количество вакансий резко увеличилось перед мартовскими праздниками.

В преддверии Международного женского дня в России, в частности, в Петербурге, вырос спрос на флористов. Средняя зарплата по регионам Северо-Запада составляет 40 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики hh.ru (HeadHunter). 

Во многих случаях речь идет о подработке на несколько дней. Тогда специалистам предлагают почасовую или посменную оплату. Доход может достигать 7 000 - 10 000 рублей в сутки.

На данный момент на сайте hh.ru более 800 вакансий для флористов. Большая часть из них (33%) приходится на Москву, 12% - на Петербург. В регионах Северо-Запада работодателям потребовалось более 100 новых флористов, что на 75%, чем в начале февраля. 

Кроме того, в период мартовских праздников вырастает спрос на курьеров, подсобных рабочих, логистов. 

Ранее Piter.tv рассказывал, как формируется цена на цветы. 

Фото: Pexels 

Теги: трудоустройство, флорист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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