Стало известно, какую зарплату готовы предложить флористам на Северо-Западе

Количество вакансий резко увеличилось перед мартовскими праздниками.

В преддверии Международного женского дня в России, в частности, в Петербурге, вырос спрос на флористов. Средняя зарплата по регионам Северо-Запада составляет 40 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики hh.ru (HeadHunter).

Во многих случаях речь идет о подработке на несколько дней. Тогда специалистам предлагают почасовую или посменную оплату. Доход может достигать 7 000 - 10 000 рублей в сутки.

На данный момент на сайте hh.ru более 800 вакансий для флористов. Большая часть из них (33%) приходится на Москву, 12% - на Петербург. В регионах Северо-Запада работодателям потребовалось более 100 новых флористов, что на 75%, чем в начале февраля.

Кроме того, в период мартовских праздников вырастает спрос на курьеров, подсобных рабочих, логистов.

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