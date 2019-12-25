Цветы к 8 марта в Петербурге: как выросли цены, из чего складывается стоимость букета

Piter.TV расспросил владелицу цветочного бизнеса о росте цен перед праздником, проблемах с поставками и алгоритму составления стоимости букета.

Накануне главного женского праздника, 8 марта, цветы вновь становятся самым востребованным вариантом подарка. Piter.TV расспросил Нину Сидорину, владелицу цветочного магазина "Цветок" на Садовой улице, как складываются цены на цветы и букеты, можно ли купить их подешевле и как обстоят дела в цветочном бизнесе в условиях экономических санкций.

По словам Нины Сидориной, в первую очередь играет роль происхождение цветка: есть неэкзотические цветы (хризантема, роза, обыкновенные тюльпаны, диантус), которые производят и в России, и за рубежом, а есть экзотические, которые растут в более теплых странах и требуют другого ухода и правил перевозки. Чаще всего, говорит наша собеседница, цветы приезжают из Италии, Голландии, Израиля, Эквадора, если речь о России – то из Краснодарского края. Чем дальше страна, тем дороже перевозка цветка.

В стоимость цветка при перевозке входит следующее: если он едет на воде, то в контейнер помещается мало цветов, а если по суше, то в коробку укладывается значительно больше. "Сухой" цветок приезжает более дешевым. Еще один момент: большие компании закупают на цветочной бирже много цветов, поэтому получают их по одной цене. Я – небольшой бизнес, соответственно покупаю меньше, и цветок мне обходится чуть дороже при закупке, чем у крупных фирм. Уже в магазине я умножаю стоимость цветка минимум на два рубля, закладываю в его цену аренду помещения, оплату труда моих флористов и продавцов. Каждая компания, каждый хозяин магазина делает это по-разному. Что касается букетов, то в стоимость цветка добавляется цена упаковки (бумага, ленты, пленка). И надо понимать, что когда покупаешь букеты, ты платишь флористу за художественную обработку. Нина Сидорина

Перед праздниками, отметила предпринимательница, у поставщиков всегда дорожают цветы. В этом году цены поднялись на 20-30% уже к 14 февраля, поскольку большое количество маленьких фирм за границей закрылось. Кроме того, сказала Сидорина, сами магазины увеличивают текущие цены в 1,5-3 раза накануне праздников, пытаясь заработать. На данный момент стоимость цветов взлетела на 50-70% – ровно с начала "военной спецоперации" России на Украине, поделилась предпринимательница. Стоимость цветов выросла как в магазинах, так и на оптовых базах.

Малый бизнес наш переживает большие проблемы. Голландская роза, которая стоила 140 рублей за штуку, сейчас стоит 220. Получается, что наш клиент уже не может себе позволить этот цветок по стоимости, учитывающую нашу небольшую наценку. Очень много отказов и удивлений людей – они приходят и узнают стоимость, у них возникают вопросы. Приходится объяснять, что, почему и как. Нина Сидорина

Сейчас, признается предпринимательница, трудно сказать, какие страны перестали поставлять в Россию цветы в связи с санкциями и неспокойной политической обстановкой. По словам Нины Сидориной, к празднику 8 марта цветочные биржи готовились с сентября, еще осенью цветы закупались, оплачивались и были отгружены. В конце февраля, однако, возникли проблемы с таможней.

Цветы долго не пускали, потом пускали понемножку. Цветы по суше должны приехать в течение определенного времени, чтобы не умерли в пути. Скорее всего, некоторое количество цветов погибло из-за задержек. Соответственно, приехавший цветок постараются продать еще дороже, чтобы компенсировать расходы от умерших цветов. Тюльпаны есть в наличии, это все-таки почти символ 8 марта, эквадорская роза есть, но по очень высокой цене. Но это те поставки, которые были заказаны значительно раньше. Что будет дальше – непонятно. Предполагаю, что голландского цветка больше не будет. Нина Сидорина

Предпринимательница предположила, что вскоре Россия начнет развивать собственную цветочную индустрию, выращивать и продавать цветы в пределах страны. Цена, подсчитывает Сидорина, может быть довольно адекватной, поскольку затраты на логистику будут меньше. В предыдущие годы в России выращивали только тюльпаны, луковичные цветы и розу.

Перед 8 марта немного дешевле, чем в салонах и магазинах, цветы можно купить на оптовых базах, говорит предпринимательница. Базы отдают цветы банчами – упаковками (например, розы – по 25 штук в банче, тюльпаны – по 10 штук, а перед праздниками даже по 50 штук). Такой подход практикуют многие экономные граждане, но при этом по неопытности часто неправильно ухаживают за цветами. По словам Нины Сидориной, цветы в банчах не обработаны и приезжают сухими – уже в магазинах их ставят на воду и отпаривают, чтобы увеличить срок их жизни.

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