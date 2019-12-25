Стало известно, в каких районах Петербурга чаще всего можно столкнуться с клещами

Всего в лабораториях исследовано 3263 кровососа.

В начале осени петербуржцы продолжают страдать от нашествия клещей. Только за прошедшую неделю в городе было зафиксировано 613 случаев укусов. Кроме того, определены районы, в которых вероятнее всего столкнуться с кровососами. Об этом сообщили "Невские Новости".

За последние 5 недель, с 10 августа по 13 сентября, главным "рассадником" клещей стал Курортный район: там обнаружено 630 случаев с начала сезона и 79 – за обозначенное выше время. Тем не менее, каждую последующую неделю количество укусов идет на спад. Так, с 31 августа по 6 сентября зафиксировано только 19 случаев.

Следующим в списке оказался Пушкинский район. Там были укушены 228 граждан с начала сезона, а с 24 по 30 августа от клещей пострадали 13 человек.

Наконец, "бронзу" получил Приморский район, в котором за начало сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 200 человек, а за последнюю неделю лета - пятеро.

Отдельные случаи обнаружены в Выборгском и Красносельском районах города.

В общей сложности в петербургских лабораториях было исследовано 3263 клеща, у двух из которых найден возбудитель клещевого энцефалита и у 514 - иксодового клещевого боррелиоза.

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Фото: Pixabay