За неделю клещи укусили 613 петербуржцев

Среди них - 66 детей.

С прошедшего понедельника, 14 сентября, 613 петербуржцев обратились в городские медучреждения из-за укусов клещей. В том числе, от кровососов пострадали 66 детей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Петербурга.

Непосредственно на территории города паразиты покусали 83 человек, в основном – в Курортном районе.

Кроме того, за 7 дней было обнаружено 3 случая клещевого энцефалита и 9 случаев клещевого боррелиоза. Заразились граждане в Ленинградской и Псковской областях, а также в Латвии.

Добавим, что в петербургских лабораториях были проверены 3 263 клещей, которые присасывались к людям. В результате в в 514 пробах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а в 2-х – возбудитель вирусного энцефалита.

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Фото: Pixabay