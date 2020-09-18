Дерущиеся лоси перекрыли дорогу в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области минувшей ночью, 18 сентября, очевидцы заметили драку двух лосей. Сохатые дрались прямо на дороге, тем самым перекрыв проезд. Видео Елены Цыганковой опубликовано в блоге Павла Глазкова "Каждой твари по паре".
Инцидент произошел в районе поселка Ириновка. На кадрах видно, как из кустов выбегает лось, а вскоре появляется и другой. Автору видео пришлось сдать на автомобиле назад, чтобы сохатые не зацепили его.
Биолог Павел Глазков объяснил, что с конца августа и до начала октября у лосей начинается период размножения, который называется гоном. В это время животные наиболее агрессивны. Тот кто сильнее, тот и остается с невестой. После двухнедельного ухаживания происходит спаривание, которое длится 2-3 секунды. Лось 2-3 дня находится с лосихой, а затем покидает её навсегда, рассказал биолог Павел Глазков.
Ранее биолог рассказал, зачем лоси выходят на улицы Петербурга.
Видео: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков (Елена Цыганкова)
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