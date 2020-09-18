Дерущиеся лоси перекрыли дорогу в Ленобласти

Биолог Павел Глазков объяснил, что с конца августа и до начала октября у лосей начинается период размножения, который называется гоном.

Во Всеволожском районе Ленинградской области минувшей ночью, 18 сентября, очевидцы заметили драку двух лосей. Сохатые дрались прямо на дороге, тем самым перекрыв проезд. Видео Елены Цыганковой опубликовано в блоге Павла Глазкова "Каждой твари по паре".

Инцидент произошел в районе поселка Ириновка. На кадрах видно, как из кустов выбегает лось, а вскоре появляется и другой. Автору видео пришлось сдать на автомобиле назад, чтобы сохатые не зацепили его.



Биолог Павел Глазков объяснил, что с конца августа и до начала октября у лосей начинается период размножения, который называется гоном. В это время животные наиболее агрессивны. Тот кто сильнее, тот и остается с невестой. После двухнедельного ухаживания происходит спаривание, которое длится 2-3 секунды. Лось 2-3 дня находится с лосихой, а затем покидает её навсегда, рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее биолог рассказал, зачем лоси выходят на улицы Петербурга.

Видео: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков (Елена Цыганкова)