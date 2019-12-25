Биолог рассказал, зачем лоси выходят на улицы Петербурга

С конца августа и до октября у них начинается период гона.

В субботу, 5 сентября, на углу улиц Долгоозерной и Авиаконструкторов петербуржцы заметили лося. И это не первый случай, когда сохатые выходят в город. Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", зачем лоси выходят из леса на улицы Петербурга.

Биолог рассказал, что они идут в город по "делам сердечным". С конца августа и до октября у них начинается период гона — время продолжения рода. В это время лоси способны даже за одну ночь пройти до 70 километров, они в поисках самок. В темное время суток лоси могут посещать и городские улицы, в это время они опасны для людей.

Петербуржцам Павел Глазков советует не пытаться подойти близко к животному. Лось в этот период времени агрессивен и даже может напасть.

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