На проспекте Авиаконструкторов заметили гуляющего лося

Сохатый прошелся по проезжей части, затем убежал к деревьям на тротуаре.

Утром в субботу, 5 сентября, петербургские автомобилисты встретились с необычным попутчиком: на пересечении улицы Долгоозерной и проспекта Авиаконструкторов на дорогу вышел лось. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял животное из трамвая.

Лось сначала прогулялся по проезжей части, затем постоял на светофоре, а после неторопливой трусцой убежал на тротуар. На газоне сохатого привлекли тонкие деревца и кустарники. Куда держал путь лось, неизвестно, а прибежал он, по всей видимости, из Юнтоловского лесопарка неподалеку.

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Видео: Piter.TV