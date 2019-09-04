Выдрятам из петербургского океанариума выбрали имена

Малышей назвали человеческими именами.

Пятерым малышам азиатской выдры, которые появились на свет в петербургском океанариуме в июне, выбрали имена. Клички для выдрят предлагали в комментариях официальной группы океанариума сами петербуржцы, а сотрудники выбрали из массы вариантов пять имен.

Четырех самочек назвали Соней, Верой, Тоней и Алисой, а единственного самца нарекли Добрыней. Напомним, что родителей выдрят зовут Фифа и Тихон. В комментариях, однако, не все горожане остались довольны выбором океанариума и раскритиковали человеческие имена для выдр. По мнению горожан, имена для малышей плохо сочетаются с именами родителей и, к тому же, не особенно оригинальны.

В океанариуме от выбора не отреклись и пообещали бесплатные билеты тем, кто предложил клички для выдрят.

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Фото: Санкт-Петербургский океанариум / "ВКонтакте"