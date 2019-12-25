Спасатели вытащили из щели у коллонады Казанского собора застрявшего котенка

Маленький ценитель архитектуры отправился гулять у собора поздно ночью.

Около полуночи 28 августа петербургским спасателям из "Кошкиспаса" пришлось вызволять из беды маленького ценителя архитектуры. Как рассказали освободители в своей группе в соцсетях, котенок провалился в щель между коллонадой и стеной крыльца Казанского собора.

Малыша успешно достали удавкой из очень узкой щели с глубины полутора метров. Ночной гуляка оказался черного окраса с белыми "тапочками" на всех лапах. Спасатели пошутили, что торжественный и строгий окрас как нельзя лучше подошел к архитектурному шедевру. Освободители вспомнили, что это не первый случай, когда коты интересуются петербургскими достопримечательностями: один из ранее спасенных животных попал в Эрмитаж, сидя на дереве.

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Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"