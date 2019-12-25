В аэропорту Пулково провели ветеринарный контроль игрунки

Она отправится к новому хозяину в Омск.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Пулково провели ветеринарный контроль обезьянки игрунка. Об этом сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.

Обезьянка прошла предполётный осмотр, прежде чем отправиться к новому хозяину в Омск. В ведомстве отметили, что животное здорово и соответствует всем нормам.

Напомним, что игрунки — это вид маленьких обезьян, весом до 250 граммов.

Ранее мы сообщали о том, что "Finniar" отменил рейсы в Петербург в сентябре.

Фото:википедия, управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.