В аэропорту Пулково провели ветеринарный контроль игрунки

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Пулково провели ветеринарный контроль обезьянки игрунка. Об этом сообщили сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.
Обезьянка прошла предполётный осмотр, прежде чем отправиться к новому хозяину в Омск. В ведомстве отметили, что животное здорово и соответствует всем нормам.
Напомним, что игрунки — это вид маленьких обезьян, весом до 250 граммов.
Ранее мы сообщали о том, что "Finniar" отменил рейсы в Петербург в сентябре.
Фото:википедия, управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.
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