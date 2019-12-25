Пациент пока не может самостоятельно дышать и находится в реанимации.

Стало известно состояние попавшего под поезд в Петербурге 11-летнего зацепера. Как сообщили 27 декабря "Невские новости", подросток находится в реанимации Петербургского государственного педиатрического медуниверситета.

Сейчас ребенку пришлось ампутировать обе ноги, на местах ампутации появились культи. Юноша находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка по факту несчастного случая. Ведомство контролирует ситуацию – при наличии оснований виновных привлекут к ответственности. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По данным СЗТП, машинист маневрового поезда заметил на железнодорожных путях несовершеннолетнего без ноги и вызвал скорую помощь. Подросток госпитализирован в больницу.

Фото: Piter.tv