В Петербурге 11-летний мальчик лишился ноги на ж/д переезде

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Подросток лишился ног на ж/д переезде во Фрунзенском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv, трагедия произошла после того, как несовершеннолетний 11-летний подросток оказался на железнодорожных путях перегона "Товарная - Витебский".

По требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка по факту несчастного случая. Ведомство контролирует ситуацию – при наличии оснований виновных привлекут к ответственности.

По данным СЗТП, машинист маневрового поезда заметил на железнодорожных путях несовершеннолетнего без ноги и вызвал скорую помощь. Подросток госпитализирован в больницу.

Ранее мы сообщали, что между Кудрово и Петербургом к середине следующего года планируют запустить электричку. Идею обсудили муниципальные власти и Октябрьская железная дорога.

Поезда могут пустить по маршруту от Кудрово до станций "Ладожская" и "Волковская" и обратно, стоимость проезда обещают сделать равной цене билета на автобус.

Фото: Piter.tv