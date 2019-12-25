Между Кудрово и Петербургом запустят электричку к середине 2021 года

Доезжать поезда будут до станции "Волковская".

Между Кудрово и Петербургом к середине следующего года планируют запустить электричку. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отмечается, что идею обсудили муниципальные власти и Октябрьская железная дорога. Поезда могут пустить по маршруту от Кудрово до станций "Ладожская" и "Волковская" и обратно, стоимость проезда обещают сделать равной цене билета на автобус.

Сейчас уже выбраны места для возведения трех платформ, удаленных от оси дорог не более чем на 50 метров. Прорабатывается вариант запуска девяти пар поездов в сутки, время в пути из города в области до Петербурга составит всего 20 минут.

Ранее мы писали, что РЖД сократят время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов.

Фото: Piter.TV