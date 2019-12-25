В РЖД сократят время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов

Когда появится высокоскоростная железная дорога — пока не известно.

Время движения между Петербургом и Москвой по железной дороге может сократиться до двух часов. Об этом заявил генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров, передали "РИА Новости".

Таким образом, поездка между городами сократится вдвое по сравнению с временем движения поезда "Сапсан".

Сегодня, 23 ноября, в Москве была открыта станция "Ховрино" Октябрьской железной дороги. В будущем она войдет в состав третьего Московского центрального диаметра. Станция будет связывать районы города и разные виды транспорта, а также позволит обеспечить высокоскоростное движение между Петербургом и столицей. "РЖД" занимается проектом организации высокоскоростной железной дороги между городами с 2019-го года.

Фото: Piter.TV