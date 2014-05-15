Роспотребнадзор начал расследование по факту отравления детей в поезде "Екатеринбург-Анапа"

Взяты необходимые образцы для лабораторного анализа.

Роспотребнадзор сообщил о начале проведения санитарно-эпидемиологического расследования по факту регистрации острой кишечной инфекции у несовершеннолетних пассажиров поезда "Екатеринбург-Анапа". В пресс-службе профильного ведомства уведомили СМИ о том, что по предварительным сведениям причиной заболевания у детей является норовирусная инфекция. На данный момент все заболевшие получают необходимое лечение и остаются под наблюдением врачей. Специалисты из Роспотребнадзора провели противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия состава. Были отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, а также взяты пробы воды, проводятся лабораторные исследования. Дополнительно обследованы контактные лица.

Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту совместно с коллегами из управлений Роспотребнадзора по Воронежской, Ростовской областям и Краснодарскому краю незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции... пресс-служба Роспотребнадзора

Ранее департамент информационной политики по Свердловской области сообщил, что восемь детей, прибывших из Екатеринбурга отравились в поезде дои Анапы., Пациенты были госпитализированы в больницу, расположенную в Воронежской области. В настоящее время самочувствие пострадавших не вызывает у медицинского персонала опасений.

Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.

Фото: Piter.tv