Питание, проживание и медицинское обслуживание для российских военных полностью бесплатное.

Стало известно, сколько зарабатывают российские военные в Сирии. Об этом пишет газета "Аргументы и факты", ссылаясь на данные от российского командования в стране.

Оказалось, что средняя зарплата российского офицера, находящегося в Сирии, составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Зарплата пилота зависит от количества вылетов, её средний размер — примерно 400 тысяч рублей.

Также военнослужащим полагаются дополнительные выплаты за пребывание за границей — офицерам 62 доллара в день, контрактникам — 43. При этом питание, проживание и медицинское обслуживание для российских военных полностью бесплатное.

Если военный получил ранение и стал инвалидом второй или третьей группы, ему полагается компенсация в размере миллиона рублей. Если ранее привело к первой группе инвалидности, то размер страховки вырастет до 1,75 миллиона. Если военнослужащий погибнет в Сирии, то его семье полагается выплата в 2,34 миллиона.

Гражданские служащие министерства обороны России, которые находятся в Сирии (повара, сантехники, коммунальщики) в среднем получают от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее в Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом.

Видео: YouTube / Минобороны России