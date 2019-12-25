В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Военные развертывают полевой госпиталь.

В Красноярский край перебросили российских военных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили официальные представители оборонного ведомства на собственном сайте. По данным от чиновников, в регион начали прибывать самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. На их борт находятся специалисты, а также медицинское оборудование и средства, необходимые для создания полевых госпиталей.

В Минобороны РФ рассказали, что в Красноярск переброшены человеческие силы и техника 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения. Для переброски военным потребовалось выполнить 20 рейсов. В город доставлены 55 единиц специальной техники и 60 человек.Прибывшие в регион военные займутся развертыванием госпиталя на территории поселка Еруда Северо-Енисейского района.

Напомним, что специалисты Минобороны направлены в регион по поручению президента России Владимира Путина.

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