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В Пушкине открыли медцентр Минобороны для больных COVID-19
Сегодня, 17:36
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IRINA_CHALKINA

В Пушкине открыли медцентр Минобороны для больных COVID-19

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Госпиталь оборудован самой современной техникой, причём построить его удалось в рекордно короткие сроки.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Пушкине открыли медцентр Минобороны для больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Отмечается, что в перепрофилированном отделении реанимации подготовлено десять инфекционных боксов, оснащённых аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

При этом в больнице также функционируют кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и рентгеновский кабинет.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".

Фото:пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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