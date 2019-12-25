В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Пушкине открыли медцентр Минобороны для больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.
Отмечается, что в перепрофилированном отделении реанимации подготовлено десять инфекционных боксов, оснащённых аппаратами ИВЛ и ЭКМО.
При этом в больнице также функционируют кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и рентгеновский кабинет.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".
Фото:пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга
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