Госпиталь оборудован самой современной техникой, причём построить его удалось в рекордно короткие сроки.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Пушкине открыли медцентр Минобороны для больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Отмечается, что в перепрофилированном отделении реанимации подготовлено десять инфекционных боксов, оснащённых аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

При этом в больнице также функционируют кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии и рентгеновский кабинет.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".

Фото:пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга