Сегодня градоначальник посетил госпиталь с проверкой.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо". Градоначальник пообщался с президентов во время совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи больным с COVID-19.

По словам Беглова, во временном госпитале "Леэкспо" наблюдается нехватка коек для больных коронавирусной инфекцией. Однако, это "лучше, чем в палатке или, как мы видели в Италии или других городах, практически люди на матрасах".

В ответ президент России отметил, что не стоит сравнивать Петербург с другими странами.Путин отметил, что другие государства столкнулись с коронавирусом первыми и им было сложнее.

Давайте сделаем так, чтобы с учетом их опыта у нас все было как положено заявил Путин

Напомним, что сегодня градоначальник проверил госпиталь "Ленэкспо". Там больные жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как пациенты "Ленэкспо" в соцсетях комментируют проверку Беглова.

Фото: Gov.Spb.Ru