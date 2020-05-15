"Бегло пробежал по блокам": пациенты "Ленэкспо" в соцсетях комментируют проверку Беглова

Градоначальника сопровождал начальник временного госпиталя Максим Кабанов.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что градоначальник Петербурга отправился на проверку в "Ленэкспо". Спустя пару часов пациенты госпиталя написали о своих впечатлениях соответствующей проверки.

Пациенты отметили, что проверка прошла очень быстро и тихо.

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил "Ленэкспо", ну как посетил, бегло пробежал по административным блокам, поговорил с персоналом и был таков. А после рапортовал о том, что в Ленэкспо все хорошо в принципе никто и не сомневался в этом итоге. Он не поговорил с пациентами, не обошел госпиталь вдоль и поперек, с ним не было независимых СМИ или депутатов. Всё сделалось тихо и без шума. пишет петербуржец Евгений Клепилин

А в Instagam появилась небольшая запись от петербурженки, которая пребывает на лечении в "Ленэкспо". Она рассказала подписчикам, что депутат пожелал всем больным здоровья и рассказал о статистике заражений. На кадрах можно заметить, что все члены проверки предварительно подготовились и пришли в защитных костюмах, масках и перчатках.

Муниципальный депутат Нэлли Вавилина также прокомментировала соответствующий визит Беглова к пациентам с коронавирусом. Она озадачилась тем, что во время проверки градоначальнику якобы показывали "одноместные хоромы".

Друзья, кто из "Ленэкспо", расскажите, что за одноместные хоромы показали Беглову? Вы мне другие карточки присылали. написала на своей страничке во "ВКонтакте" Нелли Вавилина

При этом пациенты в соцсетях продолжают заявлять об ужасных условиях в госпитале. Больные жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала, оборудования и лекарств. Кроме того, в соцсетях петербуржцы публикуют многочисленные записи странного поведения других больных, ссылаясь на то, что часть из них – пациенты психбольниц. В качестве примеров приводятся продолжительные крики людей в госпитале. Кроме того, некоторые больные разгуливают по "Ленэкспо" в подгузниках.

А это ситуация о которой в нашем минздраве говорят" быть не может что бы там были люди с нестабильной психикой". Мужик который голосил минут 15-20 на весь павильон и оно( я не смогла определить пол) в памперсе. пишет пациентка

Ранее мы сообщали о том, что пациентка "Ленэкспо" рассказала Piter.TV об условиях содержания больных.

Фото:oksananikolavna/instagram, Нэлли Вавилина/вк

Видео: ferrarena2/instagram, ya_mayorovaa/instagram