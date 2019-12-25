Стало известно, сколько в Петербурге заготовлено "антиковидной" плазмы крови

В Северной столице кровь переболевших коронавирусом собирают с мая 2020 года.

С начала мая 2020 года в Петербурге заготовлен 391 литр "антиковидной" плазмы крови. Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Плазму переболевших коронавирусом пациентов используют в лечении других заболевших – ее собирают с мая 2020 года. Новый метод лечения помог улучшить ситуацию – уменьшить срок госпитализации пациентов и снизить летальность.

Сдать плазму крови можно на Городской станции переливания крови, в больнице Святого Георгия и многопрофильной больнице №2.

Губернатор Петербурга ранее заявил, что в городе имеется достаточный объем антиковидной плазмы от доноров всех групп крови.

Он отметил, что запасов хватит на всех тяжело больных пациентов, но потребность все же растет и станция переливания крови наращивает объемы ее заготовки. Напомним, что плазму используют в лечении пациентов с коронавирусом. Новый метод лечения помог уменьшить срок госпитализации пациентов и снизить летальность.

Фото: Piter.tv