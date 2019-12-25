В Петербурге создадут базу доноров крови, которые переболели COVID-19

Из их крови будет получена плазма, которую смогут переливать заразившимся.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге создадут базу доноров крови, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Предполагается, что кровь больных COVID-19 будут использовать для получения плазмы, которую перельют заразившимся. Медики заявили, что таким образом заразившиеся могут избежать тяжелого течения.

Соответствующую базу доноров создадут при участии ряда больниц Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 161 новый случай коронавируса.

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