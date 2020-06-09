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Стали известны первые итоги борьбы с коронавирусом при помощи плазмы

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37 пациентов получили лечение гипериммунной антиковидной плазмой в Городской больнице №40. Уже на вторые - третьи сутки у подавляющего числа пациентов наступало улучшение: снижалась лихорадка, уменьшалась интоксикация.

Врачи 40-й больницы подвели первые предварительные  итоги использования плазмы крови переболевших COVID-19. Первое переливание состоялось 8 мая, готовить доноров в стационаре начали еще раньше. Результаты обнадеживающие. В группе пациентов с поражением легких второй и третьей степени (по данным КТ), медики отметили существенное улучшение общего состояния на фоне уменьшения активности воспалительного процесса. 

Использование антиковидной гипериммунной плазмы в нашей больнице происходит в течение месяца. За это время плазму получили 37 пациентов и, наверное, можно подвести первые итоги. 


Это, безусловно, эффективный метод лечения пациентов, он наиболее эффективен в группе пациентов, которые продолжают быть выделителями вируса в начале так называемого цитокинового шторма, когда только-только нарастают воспалительные маркеры у пациентов. Эффективность заметна уже на вторые и третьи сутки после проведенной трансфузии. Как правило, она сопровождается снижением проявлений интоксикации, уменьшением лихорадки, улучшением самочувствия пациента и снижением лабораторных показателей воспалительного ответа. 


К сожалению, плазма, как и любой лечебный метод, имеет и свои ограничения. Как мы заметили, она менее эффективна у пациентов с критическим объемом поражения объема легких, когда пациент уже требует инвазивной вентиляции легких. В этой ситуации, как правило, вирус уже повредил легочную ткань, и желаемого и быстрого улучшения ситуации не происходит даже при применении этого безусловно эффективного метода, -


рассказал Piter.tv заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов.

Переливание гипериммунной плазмы - не единственный метод лечения, который применяют в 40-й больнице. Для всех пациентов, поступающих в стационар с подтверждённым коронавирусом, доступна комплексная терапия, включающая использование противовирусных средств, антицитокиновых препаратов, а также методов гравитационной хирургии.

Теги: 40 городская больница, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Репортажи,

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