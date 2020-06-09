Стали известны первые итоги борьбы с коронавирусом при помощи плазмы

Врачи 40-й больницы подвели первые предварительные итоги использования плазмы крови переболевших COVID-19. Первое переливание состоялось 8 мая, готовить доноров в стационаре начали еще раньше. Результаты обнадеживающие. В группе пациентов с поражением легких второй и третьей степени (по данным КТ), медики отметили существенное улучшение общего состояния на фоне уменьшения активности воспалительного процесса.

Использование антиковидной гипериммунной плазмы в нашей больнице происходит в течение месяца. За это время плазму получили 37 пациентов и, наверное, можно подвести первые итоги.



Это, безусловно, эффективный метод лечения пациентов, он наиболее эффективен в группе пациентов, которые продолжают быть выделителями вируса в начале так называемого цитокинового шторма, когда только-только нарастают воспалительные маркеры у пациентов. Эффективность заметна уже на вторые и третьи сутки после проведенной трансфузии. Как правило, она сопровождается снижением проявлений интоксикации, уменьшением лихорадки, улучшением самочувствия пациента и снижением лабораторных показателей воспалительного ответа.



К сожалению, плазма, как и любой лечебный метод, имеет и свои ограничения. Как мы заметили, она менее эффективна у пациентов с критическим объемом поражения объема легких, когда пациент уже требует инвазивной вентиляции легких. В этой ситуации, как правило, вирус уже повредил легочную ткань, и желаемого и быстрого улучшения ситуации не происходит даже при применении этого безусловно эффективного метода, -