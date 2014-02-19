Стало известно, сколько в Петербурге игровых площадок для "особенных" детей

Всего в городе существует 408 игровых площадок.

В Петербурге проживает более 520 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 21 528 – дети (более 8 тыс. детей являются инвалидами). Об этом порталу "Peterburg" рассказали в комитете комитете образования и комитете по социальной политике.

Всего в городе существует 408 игровых площадок, не менее 150 площадок адаптированы для "особенных детей". Больше всего их расположено в Выборгском районе – 29, на втором месте Калининский район – 23 и на третьем месте Невский район – 21. В Кировском районе вовсе отсутствуют площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент информация по другим районам отсутствует.

Некоторые "особенные" дети предпочитают гулять и на не адаптированных для них площадках. Однако не все этому рады. Напомним, громкий инцидент, произошел в Красносельском районе. Женщина сказала, что ее ребенок испугался, увидев мальчика с инвалидностью. Она требовала, чтобы педагоги инклюзивного центра увели с общей игровой площадки своих воспитанников. Также она заявила, что не желает, чтобы ее внучка "на все это смотрела и офигевала". По ее мнению, дети с инвалидностью должны гулять на отдельных площадках. Спустя некоторые время петербурженка извинилась.

Фото: Piter.tv