Правительство расширило пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

По словам Мишустина, в ближайшие три года число участников пилотного проекта вырастет до 38 регионов.

Правительство России расширило пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в ближайшие три года число участников пилотного проекта вырастет до 38 регионов. Мишустин напомнил, что проект стартовал в 2022 году в Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Данный сертификат позволяет оплатить все необходимые реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях. Также глава правительства отметил, что стоимость сертификата рассчитана с учетом индекса потребительских цен, предусмотренного в законе о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило индивидуальные программы социально-экономического развития отдельных регионов на 2025–2030 годы.

Видео: Правительство России