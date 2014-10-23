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Правительство утвердило индивидуальные программы социально-экономического развития отдельных регионов на 2025–2030 годы

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На реализацию каждой программы из федерального бюджета будет направлено по 6 млрд рублей.

Правительство России утвердило индивидуальные программы социально-экономического развития отдельных регионов на 2025–2030 годы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, подписаны распоряжения об утверждении индивидуальных программ социально-экономического развития четырех регионов. В список вошли Чувашия, Адыгея, Республика Марий Эл и Курганская область. Кроме того, до конца 2024 года утвердят индивидуальные программы развития Алтая и Алтайского края, Тывы, Хакасии, Калмыкии и Псковской области. На реализацию каждой программы из федерального бюджета будет направлено по 6 млрд рублей.

Ранее Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, социально-экономическое развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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