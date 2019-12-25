Очередь на получение социальных выплат для покупки жилья ликвидирована в Петербурге

В Петербурге ликвидирована очередь на получение социальных выплат для приобретения жилья семьями, имеющими детей-инвалидов.

ГБУ "Горжилобмен" успешно завершило выдачу свидетельств на получение социальной выплаты семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Благодаря рекордной сумме в 2,34 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей выделены по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, удалось ликвидировать очередь этой категории нуждающихся в жилье. Всего социальные выплаты получили 223 из 225 семей, внесенных в утвержденный жилищный план.

Средний размер выплаты для семей с детьми-инвалидами составил около 10,3 млн рублей, что является наибольшим среди всех категорий. Далее все заявки будут удовлетворяться в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запускают социальную ипотеку.

Фото: Piter.TV