Стало известно, сколько детей окончат школу в 2023 году

В Северной столице из школ уйдут 47,7 тыс. девятиклассников.

В июне 2023 года петербургские школы окончат 74 тыс. выпускников. Речь идет об учениках девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на комитет по образованию.

В Северной столице из школ уйдут 47,7 тыс. девятиклассников. Также школы "выпустят" более 26 тыс. одиннадцатиклассников.

Напомним, что в школах приграничных территорий установят особый порядок итоговой аттестации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские школьники выиграли 4 золотые медали на международной олимпиаде по математике.

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