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Стало известно, сколько детей окончат школу в 2023 году
Сегодня, 19:46
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Стало известно, сколько детей окончат школу в 2023 году

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В Северной столице из школ уйдут 47,7 тыс. девятиклассников.

В июне 2023 года петербургские школы окончат 74 тыс. выпускников. Речь идет об учениках девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили  "Невские Новости" со ссылкой на комитет по образованию.

В Северной столице из школ уйдут 47,7 тыс. девятиклассников. Также школы "выпустят" более 26 тыс. одиннадцатиклассников. 

Напомним, что в школах приграничных территорий установят особый порядок итоговой аттестации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские школьники выиграли 4 золотые медали на международной олимпиаде по математике.

Фото: Pexels

Теги: выпускники, дети, образование, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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