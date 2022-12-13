Петербургские школьники выиграли 4 золотые медали на международной олимпиаде по математике

Ребята успешно справились с заданиями, на каждое из которых давалось по 4,5 часа.

Школьники из Северной столицы получили 4 золотые медали по результатам международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics. Ребята входили в состав сборной РФ. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Призёрами стали Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов из Президентского физико-математического лицея № 239 и ученик лицея № 533 Павел Прозоров. Руководителем сборной выступил учитель математики 239-го лицея Кирилл Сухов, а его заместителем стал доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

Romanian Master of Mathematics проходит в Бухаресте с 2008 года, в ней участвуют юные математики со всего мира. На этот раз петербуржцы участвовали в соревновании дистанционно, работая на площадке образовательного центра "Сириус" в Сочи. Отметим, что индивидуальные задания ребята выполняли в течение двух дней. В каждом из туров необходимо было решить 3 задания за 4,5 часа. Петербургские школьники лидировали в индивидуальном зачёте и были награждены медалями высшей пробы.

Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила, что отечественная система образования была и остается одной из самых лучших. Наши педагоги и тренеры помогают ребятам развивать таланты, добиваться триумфальных побед Сергей Кравцов, министр просвещения России

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