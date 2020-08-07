Специалисты создали специальный стакан с серебряным покрытием, в котором вода закипает так же, как в чайнике.

Физики доказали, что вскипяченной в микроволновке водой нельзя хорошо заварить чай. Об этом сообщает научный журнал AIP Advances.

Группа ученых под руководством Баоцин Цзэна просчитали, что происходит с разными слоями воды, которую разогревают внутри обычного чайника и в микроволновке. Они выяснили, что при нагреве воды на газовой или электрической плите внутри чайника или стакана возникает конвекция. В стакане с водой внутри микроволновки этого процесса нет. Таким образом верхние слои жидкости нагреваются сильнее нижних. Специалисты утверждают, что это происходит за счет того, что между температурой нижней и верхней части стеклянных стенок стакана нет разницы.

Физики нашли выход из ситуации. Они создали специальный стакан с серебряным покрытием. Металлический слой имеет точно выверенную толщину и ширину. Он расположен в той части стакана, где сила электрического поля микроволновки будет минимальна. Изобретение совершенно безопасно для использования.

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Фото: aip.scitation.org

Видео: Youtube/Сергей Шевелев