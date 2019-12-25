В исследовании применили масштабные расчеты, позволяющие отыскать действенный препарат.

Ученые обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит COVID-19. Об этом сообщает журнал Mendeleev Communications со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) и Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН.

Речь идет о дисульфираме. Его применяют для лечения алкоголизма. Препарат способен нарушать нормальный метаболизм алкоголя. При употреблении спиртного человека начинает тошнить, а его состояние резко ухудшается. Таким образом формируется отвращение к алкоголю. Выяснилось, что дисульфирам успешно борется с SARS-CoV. Других подробностей исследования пока не приводится. Результаты клинических испытаний завершатся 1 сентября 2020 года.

В Китае также считают, что дисульфирам лечит коронавирус. Если ученым удастся доказать его эффективность, то этот препарат станет одним из самых мощных лекарств, применяемых в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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