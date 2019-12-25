Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка

Правоохранительные органы считают, что украинский бизнесмен вывел деньги из Приватбанка, которым он владел и потратил их на недвижимость в двух штатах.

Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.

Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым приобрели недвижимость в штате Кентукки и Техас. Полиция считает, что схема вывода денег действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году. Коломойский и Боголюбов задействовали офшорные компании. Через них деньги перенаправлялись в США. Там Уриэль Лабер и Мордехай Корф отмывали средства через различные фонды. В итоге украинский бизнесмен потратил миллиарды долларов на приобретение офисного центра в Далласе и бизнес-центра в Луисвилле. После этого он приобрел ещё несколько объектов недвижимости, но уже в других штатах.

В Минюсте сообщили, что в расследовании преступления задействованы ФБР, прокуратура и Таможенная служба США.

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