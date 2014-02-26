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Стало известно, почему у "дельта"-штамма коронавируса такая высокая заразность
Сегодня, 10:36
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Стало известно, почему у "дельта"-штамма коронавируса такая высокая заразность

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Дело в том, что "дельта"-штамм лучше других приспособлен к слиянию мембран.

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили, что высокая заразность "дельта"-штамм коронавируса объясняется способностью к слиянию с мембраной клетки человека. Статья опубликована в журнале Science.

Оказалось, что новый штамм коронавруса лучше других способен приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2.

Ранее мы писали, что тяжесть течения коронавируса предложили предсказывать по генетическим маркерам. 

Фото: pixabay 

Теги: высокая заразность, дельта штамм
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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