Стало известно, почему у "дельта"-штамма коронавируса такая высокая заразность

Дело в том, что "дельта"-штамм лучше других приспособлен к слиянию мембран.

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили, что высокая заразность "дельта"-штамм коронавируса объясняется способностью к слиянию с мембраной клетки человека. Статья опубликована в журнале Science.

Оказалось, что новый штамм коронавруса лучше других способен приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2.

Ранее мы писали, что тяжесть течения коронавируса предложили предсказывать по генетическим маркерам.

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