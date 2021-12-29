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Ученые заявили, что "омикрон" проникает в организм быстрее других штаммов коронавируса
Сегодня, 11:07
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые заявили, что "омикрон" проникает в организм быстрее других штаммов коронавируса

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Дело в том, что белки омикрона имеют более цепкие шипы.

Ученые из Канады раскрыли принцип проникновения "омикрон"-штамма в клетки человека. Оказалось, что спайковые белки омикрона имеют более цепкие шипы. Об этом сообщает EurekAlert.

Отмечается, что из-за более цепких шипов омикрон быстрее проникает в клетку по сравнению с другими штаммами. Специалисты подчеркнули, что мутации омикрона способствуют образованию дополнительных связей с ACE2-рецепторами клеток, позволяя вирусу глубоко в них проникнуть

Оказалось, что S-белок омикрона довольно успешно способен уклоняться от антител. По этой причине он и стал более устойчив к антителам и вакцинам.

Ранее мы сообщали, что Meta создала компьютер на основе искусственного интеллекта. 

Фото: pixabay 

Теги: высокая заразность, омикрон-штамм
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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