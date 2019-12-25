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Штамм коронавируса "альфа" научился подавлять иммунную систему
Сегодня, 11:34
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Штамм коронавируса "альфа" научился подавлять иммунную систему

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Похожие мутации есть и у других штаммов коронавируса.

Ученые проели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих врожденную иммунную систему человека. Статья была опубликована в журнале Nature.

В материале говорится, что у штаммов "дельта" и "омикрон" есть схожие мутации. Белки N, Orf6 и Orf9b нейтрализуют способность организма вырабатывать белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может месяцами сохраняться в организме человека. Он распространяется по всему организму человека. 

Фото: pixabay 

Теги: дельта штамм, омикрон, пандемия коронавируса, штамм-альфа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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