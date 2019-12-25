Штамм коронавируса "альфа" научился подавлять иммунную систему

Похожие мутации есть и у других штаммов коронавируса.

Ученые проели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "альфа" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих врожденную иммунную систему человека. Статья была опубликована в журнале Nature.

В материале говорится, что у штаммов "дельта" и "омикрон" есть схожие мутации. Белки N, Orf6 и Orf9b нейтрализуют способность организма вырабатывать белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может месяцами сохраняться в организме человека. Он распространяется по всему организму человека.

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