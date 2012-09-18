Стало известно, почему глава МЧС отказался от депутатского мандата

Высокопоставленный собеседник в Смольном рассказал, что решение Аникина остаться в системе МЧС было его личным выбором.

Стало известно, почему руководитель Главного управления МЧС Петербурга Алексей Аникин отказался от депутатского мандата. Об этом сообщают "Невские новости".

Высокопоставленный собеседник "Невских новостей" в Смольном рассказал, что решение Аникина остаться в системе МЧС было его личным выбором. По словам источника, кому перейдет мандат Алексея Геннадьевича, решит партия.

Напомним, сегодня стало известно, что руководитель Главного управления МЧС Петербурга Алексей Аникин отказался от депутатского мандата. Он возглавлял общегородскую часть списка "Единой России" на выборах в Законодательное собрание города по единому избирательному округу.

Ранее Глава СК поручил доложить об обстоятельствах аварии со сбитыми на Невском проспекте девушками.

Фото: пресс-служба МЧС