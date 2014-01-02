Глава СК поручил доложить об обстоятельствах аварии со сбитыми на Невском проспекте девушками

Также о случае в Приморском районе, где водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с пятилетним ребенком.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета (СК) РФ, поручил проинформировать его о двух ДТП в Петербурге, которые произошли 24 и 25 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Глава СК потребовал доложить об обстоятельствах аварии на Невском проспекте, где водитель сбил двух пешеходов. Девушек госпитализировали. В сообщении ведомства также указали, что предметом внимания председателя СК России стало происшествие в Приморском районе города, где водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с пятилетним ребенком.

Ранее суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который сбил двух девушек на Невском проспекте.

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