Появилось видео страшной аварии на Невском проспекте

Водитель на большой скорости сбил двух девушек-пешеходов.

Появилось видео с моментом ДТП на Невском проспекте, в результате которого пострадали две девушки. Информацию о случившемся Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 23 сентября, легковушка BMW сбила двух девушек, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу. Водитель иномарки пытался избежать аварии. Но при совершении маневра потерял управление над машиной и влетел в пешеходов. В этот момент дорогу переходили 4 человека. Два из них успели отбежать на середину проезжей части, другие два попытались вернуться к тротуару, но автомобиль сбил их.

Пострадавшими оказались молодые девушки. Их госпитализировали в больницу. Сведения о состоянии здоровья пострадавших уточняются. Также известно, что за рулем находился 22-летний житель Петербурга.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на Танкистов подросток сломал нос.

Видео: Piter.tv