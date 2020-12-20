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В ДТП на Танкистов подросток сломал нос
Сегодня, 10:24
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В ДТП на Танкистов подросток сломал нос

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В больницу в результате аварии поступили три жителя Колпино.

В Колпинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Всего пострадали три человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 сентября.

Накануне, в пятницу, маршрутка и легковушка Toyota столкнулись на пересечении улицы Танкистов и улицы Пролетарской. В результате случившегося пострадали пассажиры общественного транспорта. Среди них оказался 16-летний школьник. Медики диагностировали у пациента сотрясение мозга и перелом носа. Кроме того, в больницу попала женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще один пассажир отделался ушибами. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском проспекте в массовом ДТП пострадали двое.

Фото: Piter.tv

 

Теги: колпино дтп, подросток в дтп, пролетарская улица, улица танкистов
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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