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На Невском проспекте в массовом ДТП пострадали двое: видео

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На карете скорой помощи их доставили в Мариинскую больницу.

В ночь на субботу, 25 сентября, в Центральном районе Петербурга произошла страшная авария с участием четырех автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 25 сентября. 

Примерно в час ночи возле дома № 12 по Невскому проспекту несколько автомобилей столкнулись, сбив ограждения. В ДТП был замечен и каршеринг. 

По предварительным данным, в дорожной аварии пострадали два человека. Медики диагностировали у них ушибы ребер. Пациентов доставили в Мариинскую больницу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что две девушки оказались под колесами серого BMW.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: каршеринг, массовое дтп, невский проспект
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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