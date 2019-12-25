Врач из центра Алмазова удалил опухоль простаты на расстоянии.

Хирург из Петербурга Михаил Мосоян провёл дистанционную операцию пациенту в Ереване, находясь в китайском Ухане. Вмешательство состоялось в рамках первой сессии международной телехирургии на одном из крупнейших мировых урологических конгрессов.

Мосоян — профессор и заведующий кафедрой урологии с курсом роботической хирургии Федерального центра имени Алмазова. Он выполнил робот-ассистированную радикальную простатэктомию — удаление предстательной железы вместе с опухолевой тканью. Такую операцию проводят при раке простаты.

Во время сессии четыре специалиста управляли роботизированными хирургическими системами из Уханя, в то время как пациенты находились в других странах. Китайский врач Ян Цзюнь оперировал пациента в Китае, испанский профессор Альберто Бреде — на Канарских островах, а председатель Европейской школы урологии Евангелос Лиатсикос — в Афинах.

Операция, проведённая петербургским хирургом, оказалась технически сложной. По словам Мосояна, первоначально планировалось оперировать другого пациента, однако кардиологи временно не разрешили ему перенести вмешательство. В итоге выбрали другого человека, у которого были увеличенная предстательная железа, узкий малый таз и серьёзные сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

Операция продолжалась 2 часа 20 минут. Как рассказал Мосоян "Фонтанке", для международного опыта это хороший результат, однако в обычных условиях подобное вмешательство его команда проводит примерно за час.

При дистанционной роботической хирургии врач управляет инструментами с помощью джойстиков и наблюдает за операционным полем через камеры, передающие трёхмерное изображение. Для успешного вмешательства необходима стабильная связь: задержки сигнала и потеря изображения могут затруднить работу хирурга.

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Фото: Piter.tv