Суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который сбил двух девушек на Невском проспекте

Подозреваемому запретили садиться за руль и общаться со свидетелями обвинения.

Куйбышевский районный суд избрал меры пресечения в отношении 22-летнего водителя BMW, которого обвиняют в наезде на двух девушек на Невском проспекте. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Молодому человеку из Карачаево-Черкесии запретили садиться за руль любого транспортного средства, общаться со свидетелями обвинения и вести переписку через почтово-телеграфные сообщения. Подозреваемый пообещал приходить по вызову следователя и судье не возражал.

Напомним, накануне, 25 сентября, легковушка BMW сбила двух девушек, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу. Водитель иномарки пытался избежать аварии. Но при совершении маневра потерял управление над машиной и влетел в пешеходов. В этот момент дорогу переходили 4 человека. Два из них успели отбежать на середину проезжей части, другие два попытались вернуться к тротуару, но автомобиль сбил их.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге возбудили уголовное дело после аварии с двумя пострадавшими на Невском проспекте.

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