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Прокуратура возбудила уголовное дело после аварии с двумя пострадавшими на Невском проспекте
Сегодня, 14:15
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Прокуратура возбудила уголовное дело после аварии с двумя пострадавшими на Невском проспекте

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Подозреваемого уже задержали. Выясняются обстоятельства ДТП.

В Петербурге возбудили уголовное дело после аварии на Невском проспекте, в результате которой под колесами иномарки оказались две молодые девушки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 25 сентября.

Напомним, вечером в пятницу, 24 сентября, около 23:20 часов на Невском проспекте автомобиль BMW сбил двух девушек-пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". В результате случившегося 22-летняя пострадавшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ее подруга получила более серьезные травмы. Сейчас 25-летняя жительница города находится в тяжелом состоянии. Ее жизнь пытаются спасти медики. 

Известно, что за рулем сидел 22-летний молодой человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится расследование. 

Ранее на Piter.tv: появилось видео страшной аварии на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль сбил девушек, дтп с участием бмв, невский проспект
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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