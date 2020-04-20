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Глава МЧС Петербурга отказался от мандата депутата городского парламента
Сегодня, 17:23
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Глава МЧС Петербурга отказался от мандата депутата городского парламента

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Как рассказал Аникин, он продолжит занимать прежнюю должность. 

Стало известно, что глава МЧС Петербурга Алексей Аникин не будет переходить на работу в Законодательное собрание города. Об этом сообщает "Фонтанка" 26 сентября.

Как рассказал Аникин, он продолжит занимать прежнюю должность. 

Добавим, что Алексей Аникин возглавлял список "Единой России" на выборах в городской парламент. После отказа от мандата его место достанется главе МО Пискарёвка Вере Сергеевой, которая была депутатом ЗакСа прошлого созыва.

Ранее верховный суд признал незаконность снятия Никешина с выборов в ЗакС.

Фото: пресс-слжуба МЧС
 

Теги: аникин, глава мчс, закс, паралмент
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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