Глава МЧС Петербурга отказался от мандата депутата городского парламента

Как рассказал Аникин, он продолжит занимать прежнюю должность.

Стало известно, что глава МЧС Петербурга Алексей Аникин не будет переходить на работу в Законодательное собрание города. Об этом сообщает "Фонтанка" 26 сентября.

Как рассказал Аникин, он продолжит занимать прежнюю должность.

Добавим, что Алексей Аникин возглавлял список "Единой России" на выборах в городской парламент. После отказа от мандата его место достанется главе МО Пискарёвка Вере Сергеевой, которая была депутатом ЗакСа прошлого созыва.

Ранее верховный суд признал незаконность снятия Никешина с выборов в ЗакС.

Фото: пресс-слжуба МЧС

