Верховный суд признал незаконность снятия Никешина с выборов в ЗакС

Никешин баллотировался в качестве самовыдвиженца по округу №18 в Красносельском районе.

Верховный суд встал на сторону экс-депутата петербургского Законодательного собрания Сергея Никешина. Он доказал незаконность снятия его с выборов в городской парламент. Об этом 22 сентября депутат рассказал "Фонтанке".

Никешин баллотировался в качестве самовыдвиженца по округу №18 в Красносельском районе. Однако сначала ему отказали в регистрации кандидатом в территориальной избирательной комиссии. Городская избирательная комиссия не стала оспаривать данное решение ТИК.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в ЗакС и в Госдуму (по всей России). Явка на выборах в Петербурге составила около 36%. В ночь на 22 сентября городская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Заксобрание. Большинство мест получила "Единая Россия" – из 50 мест 29. При этом партия ухудшила свой прошлый результат на семь мест. В распоряжении у КПРФ оказалось 7 мест, у "Справедливой России – За правду" – 5. Кроме того, 3 места получила ЛДПР, еще 3 у партии "Новые люди", 2 у "Яблока".

Фото: ВКонтакте / Сергей Никешин