Стало известно о второй расстрелянной девушке в Москве

Москвичка ранена на Беловежской улице.

Стало известно о второй расстрелянной девушке в столице. Журналисты "Московского комсомольца" рассказали, что за два часа до трагедии на Профсоюзной улице ранена еще одна местная жительница. Она стала жертвой злоумышленника на Беловежской улице. Как и в первом случае, пострадавшую зовут Натальей. Преступник поджидал ее около жилого дома. Пуля попала в голову жертве. После этого стрелок сбежал с места событий. Сейчас состояние москвички оценивается как критическое, но она все еще жива.

Известно, что пострадавшая на Профсоюзной улице была танцовщицей и хореографом. Она участвовала в международных конкурсах. Согласно предварительным сведениям, нападение на нее совершил мужчина, которого она отвергла.

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы.

Фото: Piter.tv