Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения.

Момент выстрела в девушку на юго-западе Москвы попал на видео. Речь идет о преступлении, совершенном накануне на Профсоюзной улице в столице. Кадрами с камеры видеонаблюдения поделился телеканал "360".

В видео присутствуют три девушки, а также мужчина в маске и капюшоне. Последний сначала находился на расстоянии от них, но затем решил подойти к жертве. Он выстрелил, после чего сбежал с места событий. Две подруги не пострадали, а местная жительница, которая стала целью стрелка,перенесла клиническую смерть. Позже ряд СМИ заявили о том, что врачи не смогли спасти 30-летнюю москвичку. Она скончалась в больнице.

Ранее телеканал РЕН ТВ написал о том, что за атаку на девушку ответственен "отвергнутый возлюбленный". Он следил за жертвой около месяца.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT