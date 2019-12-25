Градоначальник поздравил сотрудников больницы и наградил медиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Боткинская больница станет одной из самых современных в Европе. Заявление он сделал во время осмотра работ в рамках капитального ремонта клиники.

С момента основания Боткинской больницы исполнилось 110 лет. В рамках ремонта проводится реконструкция инженерной коммуникации и корпусов. Отмечается, что пять корпусов начнут работать уже в следующем году, следующие четыре — в 2022 году.

Градоначальник поздравил сотрудников больницы и наградил медиков.

Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и в Европе больниц. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил о росте числа госпитализированных с коронавирусом в Москве.

Фото: pixabay.com