Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Боткинская больница станет одной из самых современных в Европе. Заявление он сделал во время осмотра работ в рамках капитального ремонта клиники.
С момента основания Боткинской больницы исполнилось 110 лет. В рамках ремонта проводится реконструкция инженерной коммуникации и корпусов. Отмечается, что пять корпусов начнут работать уже в следующем году, следующие четыре — в 2022 году.
Градоначальник поздравил сотрудников больницы и наградил медиков.
Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и в Европе больниц.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее Собянин заявил о росте числа госпитализированных с коронавирусом в Москве.
Фото: pixabay.com
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