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Собянин заявил, что Боткинская больница станет одной из самых современных в Европе
Сегодня, 13:30
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matveyvn

Собянин заявил, что Боткинская больница станет одной из самых современных в Европе

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Градоначальник поздравил сотрудников больницы и наградил медиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Боткинская больница станет одной из самых современных в Европе. Заявление он сделал во время осмотра работ в рамках капитального ремонта клиники.

С момента основания Боткинской больницы исполнилось 110 лет. В рамках ремонта проводится реконструкция инженерной коммуникации и корпусов. Отмечается, что пять корпусов начнут работать уже в следующем году, следующие четыре — в 2022 году.

Градоначальник поздравил сотрудников больницы и наградил медиков.

Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и в Европе больниц.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил о росте числа госпитализированных с коронавирусом в Москве.

Фото: pixabay.com

Теги: боткинская больница, медицина, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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