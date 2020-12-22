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Собянин заявил о росте числа госпитализированных с коронавирусом в Москве

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На прошлой неделе было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По словам Собянина, на прошлой неделе было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%. Однако сейчас наблюдается рост на 5%, в связи с чем увеличилось количество госпитализированных.

Также Собянин отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда. 30% из этого числа свободны. В связи с этим, по мнению мэра Москвы, система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой.

Ранее Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19.

Видео: government.ru

Теги: коронавирус, москва, мэр москвы, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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